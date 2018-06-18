اجتماعي الطوارق ينفي مشاركة أبنائه في أحداث خليج سرت

نفى المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بشدة ما تردد عن مشاركة الطوارق في الاعتداء على منطقة خليج سرت.

واستنكر المجلس بشدة، الاتهامات الموجهة للطوارق بالمشاركة في الاعتداء على خليج سرت النفطي، كاشفا ان اللواء علي كنة خارج الوطن للعلاج وزج اسمه في احداث خليج سرت افتراء.

وأكد المجلس في بيان له يوم الأحد، حرصه اللامتناهي على وحدة الوطن والمحافظة على ثروته، لافتا إلى أنه لن يسمح بالعبث بمقدرات الوطن.

وأعلن المجلس أن مكوّن الطوارق بريء “من كل من تسول له نفسه من أبناء الطوارق، المشاركة بكل ما من شأنه المساس بوحدة وثروة ليبيا، وسلامة أراضيها”.

وأفاد البيان لمن وصفهم “بالأفاقين والمتملقين المرتجفين” “بأن الفريق علي كنّة، والذي انتابه من باطل تلك الوسائل الإعلامية نصيب، هو خارج الوطن للعلاج”.

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