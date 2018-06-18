تحالف القوى الوطنية: عصابة مارقة ارتكبت جريمة بشعة في الهلال النفطي

دان تحالف القوى الوطنية وبأشد عبارات الإدانة هجوم قوات جضران وحلفائه من سرايا الدفاع والمعارضة التشادية واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الذي استهدف موانئ الهلال النفطي ومقدرات الشعب الليبي من قبل جماعات مسلحة خارجـة عن القانون.

جاء ذلك في بيان له استهله بالتعبير عن موقفه بالترحم على رجال القوات المسلحة الذين قضوا جرّاء هذه الجريمة البشعة، متوجهاً بالتعازي لأسرهم وذويهم .

وطالب البيان الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة المدانة فى كافة القوانين المحلية والدولية.

وأشاد التحالف بموقف المؤسسة الوطنية للنفط الرافض لهذا العدوان وإعلانها حالة القوة القاهرة على الموانئ باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه المرافق.

وتابع البيان :” نشدّ على يد قواتنا المسلحة لاسترجاع الموانئ من هــذه العصابات المارقة ووضع الآليات المناسبة لتأمينها مستقبلاً ” .

ودعا التحالف في ختام بيانه كل الليبيين إلى الإسراع في لملمة شتات الوطن وتوحيد الصفوف من أجل البدء في معركة بناء الدولة ، وفق لنص البيان .

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