«الوطنية للنفط» تكشف خسائر «رأس لانوف» بعد هجمات الجضران

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه تم فقد الخزانين رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف بعد الهجوم المسلح الذي نفذه المدعو إبراهيم جضران والعصابات المتحالفة معه بمنطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي الموافق 14 يونيو 2018 و الذي أدى إلى انخفاض السعات التخزينية من 950 ألف برميل الى 550 ألف برميل من النفط الخام.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، علما بأن عدد الخزانات التي كان يتم تشغيلها لاستقبال وتخزين النفط الخام 5 خزانات قبل الهجوم الغادر وباحتراق الخزان رقم 2 صباح اليوم الباكر الاحد الموافق 17 يونيو 2018 و الذي قد يؤدي إلى تسرب وانتشار النيران و وصول الحريق إلى الخزانات ارقام 1 و3 و6 ، والتي بفقدانها لا سمح الله سيتوقف ميناء راس لانوف كليا عن التصدير.

وأشارت المؤسسة إلى إصابة مستخدم بطلق ناري في القدم وتدعو الله لشفائه العاجل ، بالإضافة إلى تعرض عدد من المستخدمين إلى عمليات سطو و استيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من قبل مرتزقة أفارقة في صفوف ميلشيات الجضران ، وبفضل الله تم إخلاء وتأمين جميع المستخدمين الذيم كانوا متواجدين في المنطقة.

وعبرت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث و الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الهجمات الغادرة ستؤدى إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإعادة البناء وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة، وستستغرق عملية إعادة بناء الخزانات سنوات عديدة خصوصاً في هذه الظروف.

و وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بالانسحاب الفوري و غير المشروط لمليشيات المدعو ابراهيم جضران والعصابات المتحالفة معه والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي .

