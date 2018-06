المتوسط:

شنت دوريات الحرس البلدي مكتب سلوق، حملات لضبط الأسواق، في الأيام القليلة الماضية.

وحسب بيان صادر من الحرس البلدي مكتب سلوق، أسفرت عن ضبط مواد غذائية من بعض المحلات لسوء تخزينها، وتم جلبها للمكتب لاتخاذ الإجراء المعمول به بخصوص ذلك.

