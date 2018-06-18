السراج وماكرون يؤكدان على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يوم أمس الاحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ويأتي هذا الاتصال في اطار التشاور ومتابعة تطورات الوضع السياسي في ليبيا بعد لقاء باريس.

المكالمة تناولت بحسب مكتب السراج الاعلامي آخر مستجدات الوضع في ليبيا، وأكد الرئيسين على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس التي عقدت بين الاطراف الليبية في شهر مايو الماضي والتي أقرت الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.

وتناولت المكالمة عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد الرئيس ماكرون دعمه للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده للتعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

وجدد السراج في ختام المكالمة تقديره لفرنسا على ما تقدمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

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