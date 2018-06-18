المؤسسة الوطنية للنفط تكشف عن حجم الخسائر في ميناء رأس لانوف

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فقدان الخزانين رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف، بعد الهجوم المسلح الذي نفذه الإرهابي إبراهيم جضران والعصابات المتحالفة معه بمنطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، انخفاض السعات التخزينية من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل من النفط الخام، مبينة أن عدد الخزانات التي كان يتم تشغيلها لاستقبال وتخزين النفط الخام 5 خزانات قبل الهجوم الغادر.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، من تسرب وانتشار النيران إلى الخزانات رقم 1 و3 و6 ، مؤكدة أن فقدانها سيوقف ميناء راس لانوف كلياً عن التصدير.

ووفقاً لبيان المؤسسة، أصيب مستخدم بطلق ناري، بالإضافة إلى تعرض عدد من المستخدمين إلى عمليات سطو واستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من قبل إرهابيين في صفوف الجضران.

هذا وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث، والذي سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية، إلى جانب تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة.

وطالبت المؤسسة في ختام بيانها، بالانسحاب الفوري لجماعة الإرهابي إبراهيم جضران، والعصابات المتحالفة معه، إضافة إلى تقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي .

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