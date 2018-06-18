السراج يبحث هاتفياً مع ماكرون مستجدات الوضع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجانبين شددا خلال المكالمة، على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس الذي عقد بين الأطراف الليبية في شهر مايو الماضي.

هذا وبحث السراج وماكرون عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، من بينها ملف الهجرة غير القانونية، حيث جدد الرئيس ماكرون دعمه للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده للتعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

من جهته، جدد رئيس المجلس الرئاسي في ختام المكالمة، تقديره لفرنسا على ما تقدمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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