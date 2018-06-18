التعليم: امتحانات النقل في موعدها، ولا صحة للتأجيل

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم رمضان الغضوي، الاثنين، تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة النقل مؤكدا إجراءها في موعدها المحدد.

وأوضح الغضوي، في تصريح للرائد، أن الامتحانات ستجرى وفق الموعد المعد لها، الأربعاء، وأن الامتحان الأول سيكون لمادة الرياضيات، لافتا إلى أن ما نقلته صفحة على التواصل الاجتماعي تنسب نفسها إلى الوزارة، مؤكدا أنها “مزورة”، وتأجيل الامتحانات عارٍ عن الصحة.

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبرا عن صفحة وازرة التعليم “المزورة” يفيد بتأجيل الامتحانات إلى الأحد المقبل.

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