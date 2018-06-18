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مؤسسة حقوقية: هجوم النفط “جريمة دولية”

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وسط سلسلة من الإدانات المحلية والدولية للهجوم على الهلال النفطي، أدانت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان فرع بني وليد الهجوم واعتبرته “جريمة كبرى” تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية.

ووجهت المؤسسة عدة نداءات، أولها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعات المهاجمة للهلال النفطي، وثانيها إلى لجنة الخبراء في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد إبراهيم الجضران ومصطفى الشركسي، والمشاركين معهم في الهجوم، كما طالبت أعضاء مجلس الأمن الدائمين بتجريم الهجمات وإصدار العقوبات اللازمة بحق المتورطين.

كما طالبت المنظمات والأجهزة الدولية وحكومات العالم بتجميد مصادر تمويل من وصفتهم بـ”المجرمين”، وملاحقة من مولهم ودربهم.

وأكدت المنظمة على ضرورة محاكمة قادة الهجوم بصفتهم “مجرمو حرب”، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية نتيجة الهجمات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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