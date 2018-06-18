ماذا قال السفير البريطاني عن هجوم الجضران على الهلال النفطي ؟

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، أن بلاده تعتبر أن النفط الليبي يخص كل الشعب الليبي، وتحذر من الإضرار ببنيته التحتية.

وجاء تعليق بيكر في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تماهيا مع البيان الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط، الذي تطرقت فيه للأضرار التي ترتبت على هجوم “الجضران” على مينائي رأس لانوف والسدرة.

وقال الدبلوماسي البريطاني، أنه “مصدوم من الأضرار التي ألحقت بالمنشآت النفطية جراء الهجوم على مينائي راس لانوف والسدرة”.

وكان أمر ما يسمى بـ”حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى” السابق إبراهيم جضران شن هجوما مباغتا على مينائي السدرة وراس لانوف منذ يوم الخميس الماضي.

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