الوطنية للنفط: فقدنا قرابة نصف مليون برميل من النفط

قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، إن الوضع في حضيرة خزانات شركة الهروج حرج وكارثي.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح للرائد، أن المؤسسة فقدت خزاني النفط 2، و12 و400 ألف برميل من النفط الخام، والتي سببت تلوثا في الهواء بكميات كبيرة من الدخان، لا يزال يتصاعد من الخزانين المحترقين، وتسرب النفط من خزان 12 و الذى أدى إلى تلويث التربة بالمنطقة المحيطة.

وحذر المسؤول النفطي من فقدان الحضيرة بالكامل في حال استمر هذا الوضع، مبينا أن الخسائر ستكون باهضة ماليا واقتصاديا وبيئيا في المنطقة و خاصة أن فرق الإطفاء يصعب عليها الاستجابة أثناء الاشتباكات.

وكانت منطقة الهلال النفطي تعرضت الأربعاء لهجوم من قبل مليشيا إبراهيم الجضران وأسفرت عن توقف العمل بمينائي راس لانوف والسدرة وألحقت أضرارا جسيمة بمرافقهما. .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية