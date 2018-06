الدباشي: معركة الجيش ضد الإرهاب في الموانئ النفطية مصيرية

المتوسط:

أكد مندوب ليبيا السابق لدى الامم المتحدة ابراهيم الدباشي، “إن المعركة التي يخوضها أبناء جيشنا الأبطال ضد تحالف عصابات الإرهاب والاجرام في الموانئ النفطية، معركة فاصلة ومصيرية بين الحق والباطل، بين القانون وشريعة الغاب، بين العقل والنزوات الصبيانية، بين مصلحة الوطن ومصلحة العابثين بمصيره ومستقبله ومقدرات شعبة، بين الصادقين والسفهاء والمنافقين”.

وأضاف الدباشي،” إن مثل هذه المعركة يجب ان تكون معركة الشعب الليبي كله، ومعركة المجتمع الدولي كافة، لأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الامن والسلام، مرحلة تنتهي فيها التهديدات الامنية داخل ليبيا وانطلاقاً من ليبيا”.

وأوضح الدباشي، “كان لابد لهذه المعركة ان تجري عاجلاً ام اجلاً بحكم الواقع وتقدير الله العلي العظيم ” لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ”، ويبدو ان هذه العصابات التي تتحرك في وسط البلاد وجنوبها قد اغراها انشغال الجيش بتحرير درنة من مثيلاتها فعجلت بالمعركة، التي لا نشك في ان جيشنا سيكسبها وأنها ستؤرخ لنهاية ماحقة لهذه العصابات”.

وأضاف الدباشي،” إن معركة كل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب لان من اوقد شرارتها مجرمون وارهابيون ليبيون واجانب يهدفون الى حرمان الشعب الليبي من مصدر دخله الوحيد، والقضاء على كل امل له في الاستقرار والازدهار، ومن ثم من واجب كل الليبيين ان يقفوا داعمين للجيش بكل الوسائل ويحثوا المجتمع الدولي على ان يكون جاداً ويمكن الجيش الليبي من اقتناء السلاح المناسب لمكافحة الارهاب والاجرام وبسط الامن في كل ربوع ليبيا”.

وأكمل الدباشي،” إن المعركة ايضاً معركة المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي اعلنت مكافحتها للإرهاب، وتسعى الى منع وصوله الى اراضيها، ومن ثم من واجبها ان ترفع حظر السلاح على الجيش الليبي وتقدم له كل المساعدة لمكافحة الارهاب وبسط الامن على كل الاراضي الليبية”.

وأكمل الدباشي، ” ان قرارات مجلس الامن تنص بكل وضوح على حث الدول على مساعدة ليبيا في مكافحة الارهاب وبسط الامن، وقد تأكد للجميع ان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفه حفتر هو القوة الوحيدة التي تحارب الارهاب وتحمي موارد البلاد وتخضع للقانون، ولديها هيكل قيادة واضح يمكن للجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن ان تتعامل معه”.

وأوضح الدباشي، ” نأمل ان يتجاوز اعضاء مجلس الامن خلافاتهم ويتحدثوا بصوت واحد لدعم الشعب الليبي في الحفاظ على ثرواته من خلال دعمهم للجيش الليبي بكل الوسائل”.

