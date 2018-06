«قبائل الزنتان» تُطالب الشعب بدعم الجيش في تأمين «الهلال النفطي»

المتوسط:

قام مجلس أعيان قبائل الزنتان، بإدانة «الهجوم الإرهابي» على الموانئ والحقول النفطية، التي تهدفُ إلى زعزعة أمن واستقرار الهلال النفطي.

وطالب المجلس أعيان قبائل الزنتان، جميع أبناء الشعب الليبي، الالتفاف حول القيادة العامة للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والخارجين عن القانون.

ودعا مجلس أعيان قبائل الزنتان، جميع الجهات القضائية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه الجريمة، وضمان العقوبة الرادعة لهم.

