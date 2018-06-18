عودة أكثر من 500 مصري من ليبيا

أعلنت السلطات المصرية عودة 513 مصريا عبر الحدود البرية مع ليبيا خلال 24 ساعة بينهم 292 وصلوا بشكل شرعي و221 غير شرعي

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، انه تم إنهاء إجراءات سفر ( 502) راكب منهم 44 مصرى، و 458 راكبا ليبيا بالإضافة إلى وصول 16 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم.

وأوضح أن إجمالي عدد الركاب القادمين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير 2015 بلغ 358381 مصريا.

وكان وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي قال ان ليبيا تضررت كثيرًا من هجرة العمالة المصرية جراء النزاعات والأحداث الإرهابية وعدم وجود استقرار أمني.

وتابع: “نتطلع في عام 2018 لعودة العمالة وعودة الشركات وإعادة إعمار ليبيا وهو ما يحتاج كثير من الدعم والتوازن مع دول الجوار وبالأخص مصر، لان لديها خبرات في إعادة الإعمار والتشييد والبناء والتعاون مع مصر سيفيدنا بالخبرات الفنية والعلمية”.

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