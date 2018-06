تأسيس أول حزب سياسي في الجنوب الليبي

المتوسط:

انطلق اليوم الإثنين الموافق 18 يونيو 2018، أول حزب سياسي في الجنوب الليبي تحت مُسمى «حزب التجمع الوطني الحر»، الذي من المقرر أنْ يمتد من منطقة الجنوب إلى كل أرجاء الوطن من خلال ترسيخ الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، برؤية منفتحة وقيادات شابة تختلف في مرجعياتها الاجتماعية ومتفقة في توجهها على انتشال الوطن من حالة الانقسام والتشرذم ومراعاة ظروف المرحلة، وتلبية احتياجات الواقع.

جاء ذلك من خلال بيان «تأسيس الحزب»، الذي جاء فيه أيضًا،: «سننطلق في مشاورات واسعة تجوب كل أرجاء الوطن في الجنوب والشرق والغرب ومن كل فئات المجتمع «المرأة والشباب والمكونات الثقافية»، منطلقين من الثوابت الوطنية للشعب الليبي من المراهنين على التعايش والاستقرار والمصالحة ونبذ الخلافات وطي صفحة الماضي والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية وتعزيز تماسك نسيجنا الوطني».

وأوضح البيان،: «نُوجه الدعوة لكل الفاعلين السياسيين من نخب وأحزاب وكيانات سياسية التواصل مع الهيئة التأسيسية للحزب من أجل صياغة رؤية وطنية تلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي».

وأشار البيان،: «يُؤكد القائمين على تأسيس الحزب أنَّ أبوابه مفتوحة لكل الليبيين القادرين على التعبير على مناطقهم من خلال هياكل الحزب وإيصال صوتهم به أو من خلاله لصناع القرار».

