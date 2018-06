“الشكشاك ” يقرر إلغاء اللجان الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم

المتوسط:

قرر رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، إلغاء كافة اللجان الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى وطنهم.

وتضمنت اللجان التي تم إلغائها هم لجنة الأزمة للعودة، ولجنة متابعة المنظمات المحلية والدولية للعودة، واللجنة الإعلامية للعودة.

وذكر الشكشاك، إن القرار جاء لدواعي المصلحة العامة، مطالبا هذه اللجان بتسليم عليكم عهدتهم.

وأضاف الشكشاك، إن إدارة المجلس بصدد تشكيل لجان أخرى لمواكبة عودة الأهالي.

