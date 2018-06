المتوسط:

قامت «المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان» فرع بني وليد، بإدانة الهجوم الذي حدثَ في منطقة «الهلال النفطي»، التي اعتبرته «جريمة كبرى» تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية.

وطالبت «الليبية لحقوق الإنسان»، النائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعات المهاجمة للهلال النفطي.

كما طالبت «الليبية لحقوق الإنسان»، لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إبراهيم الجضران ومصطفى الشركسي، والمشاركين معهم في الهجوم، بالإضافة إلى ضرورة إصدار العقوبات اللازمة بحق المتورطين.

وأكدت المنظمة على ضرورة محاكمة قادة الهجوم بصفتهم «مجرمو حرب»، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية نتيجة الهجمات.

The post مؤسسة حقوقية تُطالب «الأمم المتحدة» إصدار عقوبات ضد «الجضران» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية