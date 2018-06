«داخلية الوفاق» تدعو جميع منتسبيها لرفع درجة الاستعداد

المتوسط:

تتقدم «وزارة الداخلية» بحكومة الوفاق الوطني، إلى جميع منتسبيها بالشكر والتقدير على المجهودات التي يبذلونها من أجل خدمة هذا الوطن.

ودعت الوزارة، جميع منتسبيها إلى التقيد بالضبط والربط ورفع درجة الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر والامتثال للتعليمات الصادرة إليكم من مرؤوسيكم والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة للظهور بالمظهر الحسن وإبراز هيبة رجل الشرطة والتعامل مع المواطن بصورة حسنة.

