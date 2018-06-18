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بريطانيا مصدومة من هجوم الهلال النفطي

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، اليوم الاثنين، عن صدمته من هجوم مجموعات إبراهيم الجضران على منطقة رأس لانوف والسدرة والذي ألحق أضرارا بمنشآت نفطية هامة.

وقال بيكر في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر”، إن بريطانيا تحذر من التسبب في أية أضرار في البنية التحتية النفطية التي تخص كل الشعـب الليبي.

وشنت مجموعات إبراهيم الجضران، فجر الخميس الماضي، هجوما على منطقة الهلال النفطي والسدرة، نتج عنه توقف العمل في كافة مرافق ميناء السدرة، واشتعال حرائق في عدد من خزانات النفط.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، من توقف ميناء راس لانوف كلياً عن التصدير، في حال انتشار النيران ووصولها إلى الخزانات أرقام 1 و3 و6، لأن الميناء حاليا يعتمد على 5 خزانات فقط.

وحذرت المؤسسة من حدوث كارثة “بيئية واقتصادية”، وتعطيل الميناء بشكل كامل، يوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية، فضلاً عن خسائر بعشرات مليارات الدولارات، لإعادة البناء، وبسبب الفرص البيعية الضائعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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