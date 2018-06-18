وفد أممي يزور مهجري تاورغاء بطريق المطار

قام المفوض السامي لشئون اللاجئين بالامم المتحدة فليب قراندي اليوم الاثنين بزيارة إلى مخيم طريق المطار لنازحي تاورغاء للاطلاع على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي المخيمات.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس المحلي تاورغاء انه رافق المفوض السامي في الزيارة كلا من رئيس المفوضية التابع للأمم المتحدة للدعم بليبيا، ورئيس مكتب الهيئة الليبية للإغاثة

وكان في استقبال الوفد الاممي عضو المجلس المحلي تاورغاء عبدالنبي ابوعرابه بحضور رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات الإنسانية ورعاية الطفولة بالمجلس المحلي تاورغاء، ورئيس لجنة مخيم طريق المطار، ولفيف من الأهالي بالمخيم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية