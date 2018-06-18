كندا تدين الهجوم على الهلال النفطي

أدانت السفارة الكندية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، هجوم مجموعات إبراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي، والذي تسبب في توقف الإنتاج في ميناء السدرة واشتعال النيران بعدد من خزانات النفط.

وقالت السفارة في تصريح نشرته بحسابها الرسمي في “فيسبوك”، “تدين كندا الهجمات التي لا معنى لها في هلال النفط الليبي. يجب حماية المنشآت النفطية والشخصية لجميع الليبيين للاستفادة من عائدات النفط الليبي تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط”.

ويمثل هجوم الجضران على منطقة الهلال النفطي ضربة للاقتصاد الليبي الذي يتطلع إلى رفع إنتاج النفط لزيادة الموارد المالية، وحتى الآن كبّد الهجوم الخزانة العامة للدولة خسائر قدرت بـ140 مليون دولار.

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