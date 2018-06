المتوسط:

أفادَ المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة، بأنَّ رئيس البلدية عبد الرحمن عقوب، أكّد أنَّ الجهود من أجل حل مشكلة البث الأرضي لا زالت مستمرة، وأنَّ الاتصالات بـ مدير مؤسسة الإذاعة والتليفزيون وقناة الوطنية، مُستمرة طيلة شهر رمضان المبارك.

وشدَّد عميد بلدية الكفرة، على أن البلدية تكفلت بتذليل كافة المصاعب وتوفير كل المتطلبات.

