نصية: أصحاب المصالح أشعلوا حرب النفط

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار عن المجلس عبدالسلام نصية، إن “أصحاب المصالح” أشعلوا حربا على المنشآت النفطية ليستمر مشروع الفوضى الذي تقتات على فتاته الأطراف المحلية إلى أن يتقاسم نفوذه الأطراف الخارجية.

وأضاف نصية في تصريح نشره بصفحته في “فيسبوك”، تحت عنوان “أصحاب المصالح والرئيس الليبي”، أنه اليوم وبعد اتفاق باريس وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وأصبح هناك أمل في أن نخرج من مربع القيادة الجماعية وإنهاء التدخل الخارجي تحرك أصحاب المصالح واشعلوا حربا على قوت الليبين.

واستغرب نصية بيانات الإدانة والاستنكار من الجهات المحلية والخارجية تجاه الهجوم على الموانئ النفطية، متسائلا من الذي ساند ودعم القوات المُهاجمة وأين كانت؟ وكيف تحركت بهذه الأعداد من الآليات في ظل السيطرى الجوية للدول الإقليمية على الأجواء الليبية؟.

واعتبر نصية ذلك “نفاقا سياسيا”، موضحا أن الشئ الوحيد الصحيح في خضم هذه الأحداث المتتالية هو ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن القضية الليبية ستنتهي عندما يتفق أصحاب المصالح، مبينا أن ترامب يتحدث عن الشركاء الغربيين أما أصحاب المصالح المحليين فهم مجرد تُبّع تقودهم الأنانية الشخصية والقبلية والحزبية والأيدلوجية للنفوذ والسيطرة ونهب المال وأعينهم دائما على مغادرة الوطن، وفق تصريحه.

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