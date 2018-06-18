خدمات شركة هاتف ليبيا تعود إلى هذه المناطق

أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة جميع خدمات الشركة وكذلك خدمات شركة المدار الجديد وشركة ليبيانا وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الجيل الجديد على المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية. وكانت خدمات الشركة أعلنت توقفت في المنطقة الشرقية والوسطى وكذلك خدمات الشبكة العنكبوتية على المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تذبذب خدمات كل من ليبيانا والمدار الجديد والجيل الجديد على تلك المناطق بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية في منطقة الخمس نتيجة عمل تخريبى متعمد.

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