رئيس الوزراء الإيطالى يدعو إلى التكاتف لاستقرار ليبيا

المتوسط:

دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء اليوم الاثنين، إلى مواصلة الجهود على المستوى الأوروبي لبسط الاستقرار في ليبيا، وذلك على خلفية المؤتمر الصحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.

وأكد كونتي،في أول لقاء قمة ثنائي بين البلدين،على ضرورة التكاتف ومواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد بشمال إفريقيا

وشدد كونتي، ،على أن الأوضاع في ليبيا باتت تحتم بضرورة دعم أوروبا للسلطات الليبية في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل الهجرة، في إشارة الى العبء على عاتق إيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي، في إستقبال المهاجرين المبحرين من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط صوب أوروبا

