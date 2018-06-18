وفد من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة يجري زيارة للقوات المسلحة المرابطة في الهلال النفطي

اجدابيا 18 يونيو 2018 (وال) أجرى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة الشيخ عبدالمولى الحسنوني زيارة للقوات المسلحة المرابطة في الهلال النفطي برفقة وفد من مكاتب الأوقاف توكرة وأجدابيا والبريقة.

والتقى الوفد خلال هذه الزيارة ٱمر الكتيبة 298 ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي وشملت الزيارة لقاء ٱمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء المبروك سحبان.

وتم خلال هذه اللقاءات التباحث في دور الأوقاف خلال هذه الفترة وسبل التعاون في المستقبل بشأن إقامة حملات دعوية داخل المعسكرات والثكنات والكليات العسكرية لتوعية أفراد القوات المسلحة والتعريف بالمنهج الوسطي السليم البعيد عن الغلو والتطرف وبيان المناهج المنحرفة والتحذير منها ومحاربتها والتصدي لها.

كما شملت الزيارة لقاء مع ٱمر المنطقة العسكرية أجدابيا العميد خليفة أمراجع وكذلك أمر غرفة عمليات أجدابيا العميد فوزي المنصوري، وتم نقاش العديد من الأمور المتعلقة بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة العسكرية.

وانتهت الزيارة بتكليف مكاتب الأوقاف بالبريقة وأجدابيا بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية بالهلال النفطي وأجدابيا للقيام بحملات توعوية ودعوية للمواطنين حول دعم الجيش وبيان حال الخوارج وخطرهم والتأكيد على أسباب النصر والتمكين.(وال – أجدابيا)

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