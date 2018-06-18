قزيط: الجضران أضاع ما يقارب الـ 100 مليار دولار من مقدرات دولة ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط ، أن الإرهابي إبراهيم الجضران، أضاع ما يقارب الـ 100 مليار دولار من مقدرات دولة ليبيا، والتي تعادل ما يقارب النصف تيرليون دينار في الوقت الحالي.

وأوضح قزيط في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الجضران أكبر مجرم في تاريخ الإقتصاد الليبي.

هذا وأردف عضو مجلس الدولة بالقول، أن المواطن الليبي البسيط لا يهمه من يسيطر على الموانئ، ولا يعنيه أن يكون بعضهم من المرتزقة.

وحول عودة أبناء قبيلة المغاربة إلى أرضهم وأهلهم، بين قزيط، أن هذا حق مشروع لهم، لكن عودتهم تحت راية المجرم إبراهيم الجضران، سيجعل من العسير التعاطف مع الكثير من المطالب المشروعة لشباب قبيلة المغاربة.

وبين عضو مجلس الدولة أن الشباب الليبي أصبح حطب نار للأجندات الدولية، إلى جانب ما يمارسه الساسة الليبيون تجاه وطنهم ومواطنيهم، عاداً هذا الأمر خيانة كبيرة.

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