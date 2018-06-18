لهذا السبب.. الداهش يفتح النار على قطر

انتقد الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش موقف قطر من نقل مباريات كأس العالم 2018. وقال الداهش في تدوينة له عبر صفحته بموقع “فيسبوك” بعنوان “شيالوك القطري” إن “المرابون في قطر حرموا ملايين الفقراء من مشاهدة كرة القدم، وحولوا لعبة شعبية تمتص الكثير من شقائهم اليومي، من فرجة عامة إلى بزنس خاص، بذهنية نهمة وجشعة محكومة بغريزة الاستحواذ”.

وأضاف “كل ذلك لأنه تحققت لهم فوائض ضخمة من الغاز، والنفط تتخطى حاجاتهم، وحتى قدرتهم على تصريفها” وتابع “لقد وظفوا (قطر) العوائد العالية، في البخشيش السياسي، وصناعة الفوضى، وشراء الذمم السياسية، بدل توظيفها حتى جزء منها في عالم عربي يعيش فيه أكثر من مئة مليون تحت خط الفقر، وأكثر من سبعين مليون أمي، هذا غير سكان المقابر، ورعايا منظمة غوث اللاجئين، وباقي الميتون وهم أحياء”.

وأضاف الداهش: “لم يستطع شيالوك المرابي اليهودي أن يأكل لحم انطونيو كما في رواية تاجر البندقية لشكسبير، ولكن الشيولوكات القطرية تأكل لحمنا في الواقع، ليس في تجارة كرة القدم، بل كرة البشر”.

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