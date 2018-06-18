بعد قرابة 24 ساعة انقطاع… عودة الإنترنت إلى المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

أكد مدير الإدارة الفنية في الشركة القابضة للاتصالات محمود الحبيشي ، أن خدمات الإنترنت بدأت في العودة للمنطقة الشرقية، والوسطى بعد انقطاعها، مساء الأحد.

وأشار الحبيشي، في تصريحات صحفيه ، إلى أنه تم إصلاح العطل بكابل الألياف البصرية بين منطقتي غنيمة، والخمس، موضحا أن هذه الأعطال ناجمة عن عمليات حفر، أو جرف يقوم بها المواطنين دون قصد.

وكانت خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت مس الأحد منذ حوالي الساعة 11 ليلا عن المنطقة الشرقية بالكامل، والمنطقة الوسطى.

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