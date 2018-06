عضو بالاستشاري: ليبيا لن تلدغ من جحر «الجضران» مرتين

المتوسط – A.Ahmed :

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، اليوم الاثنين،أن الليبي لا يلدغ من جحر إبراهيم الجضران مرتين،مشددا بأنه لا يمكن الوثوق في كلامه.

وأفاد قزيط،في تصريحات صحافية، إنه لا يمكن أن يغفر أحد للجضران إضاعته أكثر من 100 مليار دولار بسبب هجومه على منطقة الهلال النفطي.

وفي سياق متصل، أشار قزيط بأن ليبيا أصبحت حطب نار للأجندات الدولية، وما يمارسة الساسة تجاه وطنهم ومواطنيهم هي “خيانة مرفوعة الرأس”، وفق تعبيره.

