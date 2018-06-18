مفوضية اللاجئين تعد بدعم مخيم تاورغاء

قام المفوض السامي لشئون اللاجئين فليب قراندي رفقة رئيس المفوضية التابع للأمم المتحدة للدعم بليبيا، ورئيس مكتب الهيئة الليبية للإغاثة، الاثنين، بزيارة مخيم نازحي تاورغاء بطريق المطار في طرابلس.

ووفق بيان للمجلس المحلي تاورغاء، فقد التقى الوفد عضو المجلس عبدالنبي أبوعرابه، حيث أطلعهم على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي تاورغاء بالمخيم، وأخر تطورات عودتهم إلى مدينة تاورغاء إلى جانب الاحتياجات العاجلة لسكان المخيم.

ووعد مفوض اللاجئين بمخاطبة الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية بمعالجة الوضع الذي يعيشه الأهالي بالمخيم ريثما تتم عودتهم إلى مدينتنهم.

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