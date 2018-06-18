عودة الإتصالات الى مناطق ليبية متفرقة بعد إنقطاع دام ساعات

أعلنت الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين الرجوع التدريجي لخدمات الإنترنت والإتصالات بعد إنقطاع دام لساعات وذلك على مناطق متفرقة من البلاد..

وقالت الهيئة إن الإتصال قد عاد بعد إصلاح عطل كان قد حدث بكابل الألياف البصرية (الفايبر) بمنطقة “غنيمة” بالقرب من مدينة الخمس غرب ليبيا..

وأضافت الهيئة في بيانها إن الخدمات قد رجعت للمنطقي الوسطى والجنوبية والشرقية ، بعد اكتشاف قطع بكابل الألياف البصرية بالمنطقة الغربية ، وشروع فريق عمل هاتف ليبيا بالمنطقة الغربية بأعمال الصيانة وارجاع الخدمات تدريجيآ..

وفي ختام بيانها شكرت الهيئة غرف الطوارئ بالمنطقة الغربية والشرقية لتعاونهم الإيجابي لسرعة إصلاح العطل.

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