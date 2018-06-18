مالطا | القبض على موظف من الخارجية الليبية بتهمة الإتجار بالكوكايين

ليبيا – اعلنت السلطات المالطية القبض على موظف دبلوماسي من السفارة الليبية فى مالطا التابعة لخارجية حكومة الوفاق من بين ثلاثة متهمين بالاتجار بمخدر الكوكائين فى الجزيرة .

وبحسب تقرير صادر اليوم الاثنين فى صحيفة ” تايمز اوف مالطا ” تابعته وترجمته صحيفة المرصد فقد تم الإفراج بكفالة عن ثلاثة متجرين مشتبه بهم فى تجارة المخدرات أحدهم موظف في السفارة الليبية بمالطا بعد توجيه التهم لهم يوم الخميس.

وكشفت الصحيفة ان المعتقلين هم ، تريستين كايل بيساني ، 25 عاما والليبي أسامة سليمان النجار البالغ من العمر 40 عاما ، والليبي ابوالقاسم خليفة أبو القاسم المغيربي ، 32 عاما وهو عاطل عن العمل وقال بأنه غير مذنب بتورطه مع الآخرين .

واتُهم الثلاثة بأنشطة غسل الأموال ، بينما اتُهم المالطي بيساني بشكل منفصل بحيازة نبات القنب ( الحشيش ) فضلاً عن ارتكابه سلوكاً معادياً.

وأوضح المفتش جوستين جريتش المدعي العام المالطي كيف أن الاعتقالات حدثت بعد تلقيهم معلومات عن صفقة مخدرات على وشك الانتهاء في منطقة كيركوب المالطية يوم الثلاثاء الماضي.

وفى كمين ، تمركز ضباط الشرطة المالطية فى الموقع المشار إليه وقبضو على الرجال الثلاثة الذين كانوا جالسين داخل سيارة اتضح فيما بعد أنها مسجلة باسم زوجة أحد المشتبه بهم.

وتضيف الصحيفة بأن الليبيان كانا يجلسان في الأمام ، بينما جلس الرجل المالطي في الخلف وقد قاد التفتيش داخل السيارة الى حقيبة تحتوي على حوالي واحد ونصف كيلو من الكوكايين ، في حين تم العثور على 63000 يورو نقداً مخبأة تحت مقعد .

وقد اعترض الادعاء على طلب الافراج مقابل دفع كفالة بسبب خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وكذلك كون الشاهد المدني الوحيد هي زوجة سليمان كونها مالكة للسيارة .

وأشار المحامي روبرتو مونتالتو إلى أن قضية الادعاء تستند فقط إلى وقائع الاعتقال التي لا يمكن تغييرها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المحامي الآخر ويدعى إدوارد جات إلى أن لموكله زوجة وعائلة في مالطا مضيفًا أنه “بدلاً من مناقشة رفض الإفراج بكفالة ، يجب على المحكمة مناقشة الشروط الضرورية لضمان حضور المتهمين لجلسات الاستماع الخاصة بهم في المحكمة ” .

وقضت المحكمة على ان يدفع بيساني وسليمان كفالة كوديعة بقيمة 10000 يورو وضمانة شخصية بقيمة 20000 يورو مع توقيع دفتر الكفالة على أساس يومي وحظر التجول بين منتصف الليل وحتى الساعة 6:00 صباحاً.

المحكمة قضت ايضاً بأن يدفع الميغيربي وديعة بقيمة 5000 يورو كضمان شخصي بقيمة 25،000 يورو ، مع توقيع دفتر الكفالة بشكل يومي وكذلك حظر التجول مابين الساعة 11:00 والساعة 7:00 صباحاً كما قضت ايضاً في النهاية بتجميد أصول المتهمين الثلاثة.

المصدر : تايمز اوف مالطا

الترجمة : خاص – المرصد

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