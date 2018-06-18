إنقاذ 76 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة الزاوية

انقذت دورية تابعة لقطاع طرابس – رأس جدير امس من إنقاذ (76) مهاجرا غير شرعي ، من بينهم (2) طفلين، و(12) إمراه ، كانوا على متن قارب مطاطي .

وبين مكتب الاعلام بالقوات البحرية في بيان تسلمت بوابة افريقيا نسخة منه ان عملية الانقاذ للمهاجرين الذين يمثلون جنسيات أفريقية مختلفةتمت شمال منطقة الزاوية .

واوضح المكتب انه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدا انه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى مركز ايواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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