"صحة المؤقتة" تعلن جاهزية المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي

كشف سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام تيسير الوزارة بأن وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة قامت بدعم وتجهيز كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والميدانية وفقا لتوصيات معالي رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني وهي في حالة جهوزية كاملة لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وأشار عقوب الى وجود تواصل مستمر مع كافة المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي داعيا كافة المستشفيات التواصل المباشر مع غرفة العمليات والطوارئ بديوان وزارة الصحةبرئاسة الاستاذ ابراهيم اليتيمي .

و أكد عقوب علي توفير كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق جهاز الامداد الطبي وتوصيلها لمستشفي الشهيد أمحمد المقريف ومستشفي لبريقة العام والتنسيق جاري لدعم مستشفي هراوة نظرا لوقوعه بمنطقة الاشتباكات وصعوبة الوصول اليه كما تم إرسال وتجهيز عدد كبير من سيارات الاسعاف والطوارئ وهم في حالة جهوزية لأي طارئ منبها الى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للمستشفيات من ميزانية التطوير والتحسين لشراء الاحتياجات العاجلة والطارئة والتي سوف تساهم في تحسين الأوضاع الصحية .

من جانبة أكد مدير مستشفي البريقة العام الدكتور عبدالفتاح المغربي وصول عدد كبير من سيارات الاسعاف والطوارئ وتشكيل غرفة طوارئ من بنغازي اجدابيا و لبريقة وهم علي التعاون التام بشكل فني و منظم لتقديم خدمات الاسعاف بمهنية عالية مضيفا بان وصل الي المستشفي كميات من الأدوية الطبية والجراحية من قبل جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الليبية المؤقتة مثمنا دور وزارة الصحة المؤقتة وجهاز الامداد علي سرعة الإستجابة وتقديرهم لخطورة الموقف.

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