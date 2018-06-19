عقوب يشدد على تفعيل فرق مكافحة العدوى بالمرافق الصحية بدرنة

شدد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب بعد متابعة لتقرير الهلال الاحمر الليبي فرع درنة حول انتشار بعض الأمراض الجلدية بمركز إيواء النازحين بمنطقة باب طبرق والذي يقطنة اكثر من “80” عائلة ليبية نازحة من مناطق الاشتباكات داخل المدينة الي ضرورة تفعيل أقسام و فرق مكافحة العدوي بالمرافق الصحية بالمناطق المحررة .

ودعا عقوب مسؤولي الصحة بدرنه تفعيل فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات والمرافق الصحية وصحة المجتمع بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض فرع درنة وكلية التقنية الطبية بالمدينة مع ضرورة إفادة ديوان الوزارة بالإجراءات المتخذة من قبلكم بالخصوص بهدف كسر سلسلة العدوى و سرعة اتخاذ القرارات واحتواء الأوبئة وأهمية استثمار القوة العاملة الصحية في مجال مكافحة عدوى المستشفيات.

كما طالب وكيل عام وزارة الصحة بضرورة تسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وسرعة انتشال جثث الجماعات الإرهابية وممارسات مكافحة العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى. وفي هذا الإطار أشار عقوب إلى أهمية ميزة رصد العدوى لتطويق الحالات المصابة واتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية بأسرع وقت ممكن ، لمواجهة الحالات الطارئة مؤكدآ بأنه أصدر تعليماته الي إدارة جهاز الإمداد الطبي، بالتعاون العاجل مع مستشفي الوحدة درنة وإدارة الخدمات الصحية بالمدينة لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة، لمعالجة المواطنين الذين اصيبوا بمركز إيواء النازحين .

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