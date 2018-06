قمة ألمانية أوروبية مرتقبة حول الهجرة عبر المتوسط

المتوسط – A.Ahmed:

كشفت صحيفة “فيلد” عن مخططات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،لعقد قمة طارئة مع دول الاتحاد الأوروبي حول أزمة الهجرة وتدفق المهاجرين من العديد من الدول العربية الأقليمية التي تشهد نزاعا مسلحا كليبيا و سوريا .. وغيرهم.

وبحسب الصحيفة أعربت ميركل عن رغبتها فى مناقشة مشكلة اللاجئين في أوروبا مع اليونان وإيطاليا والنمسا.

وأفادت الصحيفة بأنه من المرجح أن تعقد تلك القمة نهاية الأسبوع المقبل،هذا فيما أكد مصدر من الحكومة الإيطالية على أن القرار لم يتخذ بعد وأنه لازال في طور التخطيط، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لعقد هذه القمة الطارئة.

أن قضية الهجرة تمثل تحديا كبيرا أمام أوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين رغم تراجع أعدادهم منذ عام 2016حيث تشهد أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط

هذا وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق، أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 171 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا حوالي 119 ألف شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

