المتوسط:

قال مصرف ليبيا المركزي في بيان، نذكر زبائننا الكرام أن عطلة العيد حسب تعليمات مصرف ليبيا المركزي والمعمم علينا من الإدارة العامة أن عطلة العيد من يوم الأحد الموافق 17 / 6 / 2018 م. إلى يوم الخميس الموافق 21 / 6 / 2018 م.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن العودة للعمل يوم الأحد الموافق 24 / 6 / 2018 .

The post المصارف تغلق أبوابها بعد انتهاء أّيام العيد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية