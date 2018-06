نقل مُهجرة من تاجوراء لعين زارة لتلتقي زوجها

المتوسط:

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بتحويل امرأة من جنسية إثيوبيا، وهى أحد نزيلات مراكز إيواء المهاجرين تاجوراء إلى مركز إيواء عين زارة.

جاء ذلك على خلال ما نشرته صفحة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولدواعي إنسانية وروابط اجتماعية بين المهاجرين غير الشرعيين، تم اليوم الإثنين الموافق 18_6_2018م، تحويلها إلى مركز عين زارة.

وذلك لوجود زوجها ضمن نزلاء المهاجرين غير الشرعيين بمركز إيواء عين زارة.

الجدير بالذكرأن ذلك يأتي لإدخال البهجة والسرور في نُفوس المهاجرين، ورسم البسمة في وجوههم تحقيقاً لمبدأ التكافل والمودة والرحمة.

