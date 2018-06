إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي بينهم طفلين بمنطقة الزاوية

المتوسط:

استطاعت دورية تابعة لقطاع طرابس – (الزورق صبراتة) من إنقاذ عدد 76 مهاجراً غير شرعي، من بينهم طفلين، و12 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي.

وتمت عملية الإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين وهم من جنسيات إفريقية مختلفة شمال منطقة الزاوية.

قد تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال في قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء.

