المتوسط:

قام حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية، بالإعلان عن إنقاذ 191 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية للبلاد، في عمليتي إنقاذ منفصلتين أمس الأحد، وانتشال خمس جثث خلال إحدى هاتين العمليتين.

وقد أنقذت دورية التابع لقطاع طرابلس (زورق رأس أجدير) بحرس السواحل الليبي، 115 مهاجرا غير شرعي، من بينهم طفلين و22 إمراه، إضافة إلى انتشال خمس جثت، لثلاثة رجال وامرأتين، كانوا على متن قارب مطاطي على بُعد ثمانية أميال شمال منطقة مليتة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، أن المهاجرين كانوا من سبع جنسيات إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى أربعة باكستانيين ومصريين ومهاجر آخر سوداني، وأنهم كانوا في حالة سيئة نتيجة ارتفاع الموج على قاربهم أدى إلى تمزق جزء من جدار القارب وتسرب المياه إليه وسقوط بعضهم في البحر.

وفي عملية إنقاذ أخرى سبقة تلك العملية، تمكن زورق صبراتة التابع لقطاع طرابلس أمس الأحد، من إنقاذ 76 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 12 امرأة وطفلين، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة الزاوية غرب البلاد.

ونوه مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية على صفحته في فيسبوك اليوم الإثنين، إلى أن المهاجرين كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى مركزي إيواء طريق السكة وتاجوراء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت منظمة “سي ووتش” للإغاثة الإنسانية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت 41 شخصا وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي كان يغرق قبالة السواحل الليبية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

يُحتجز العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء لفترات طويلة في ليبيا، وهناك أكثر من 52 ألف لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، و2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد تدفقا بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

The post إنقاذ 191 مهاجراً وانتشال 5 جثث appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية