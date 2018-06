العدالة والبناء يطالب بتدخل دولي لحماية الهلال النفطي

المتوسط:

قال رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان، إن عودة الصراع مجدداً بين نفس الأطراف، يفرض علينا جميعاً اتخاذ موقف واضح ومنحاز بالكامل إلى مصلحة الوطن العليا، ولولا ذلك ما كنّا نود التعليق على ما جرى في الهلال النفطي.

جاء ذلك خلال بيان نشره على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والبناء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أكد رئيس حزب العدالة والبناء أن موقفنا من الطرفين المتصارعين لا يحتاج توضيح، ولن نقبل الانجرار للاختيار بينهما، فمسارنا لا غموض فيه، وهو قائم على التمسك بالاتفاق السياسي مهما حصل من ارتباك، ومهما وُضعت أمامه من عراقيل؛ فهو المخرج لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

أشار صوان إلى أن كل هذه الصراعات لن تزيد الوضع إلا تعقيداً، والخاسر فيها هو الوطن والمواطن، ونشعر بالقلق أكثر من وجود العنصر الأجنبي ضمن طرفي الصراع؛ الأمر الذي يجعل احتواء هذه الأزمة أكثر صعوبة، وقد يتحول الصراع من المستويين المحلي والإقليمي إلى المستوى الدولي، كما نخشى أيضا من توريط المكونات الاجتماعية في هذا الصراع.

أضاف رئيس حزب العدالة والبناء أن مع كل هذه الاعتبارات، على المجلس الرئاسي أن يمارس صلاحياته لاحتواء الأزمة وحماية أرزاق الليبيين ولو اضطر إلى طلب المساعدة لتحقيق ذلك، ووضع حد لهذا العبث.

