«جنائي طبرق» يكشف تفاصيل قضية قتل مواطن وطفل داخل مبنى حكومي

كشف قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طبرق، تفاصيل قضية قتل مواطن مقتول وطفل بإحدى المباني الحكومية المهجورة الجريمة فجر يوم عيد الفطر.

وأوضح القسم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقره وسط المدينة، برئاسة رئيس قسم البحث الجنائي عقيد أنيس أبوبكر، أنه بحسب المعلومات الصادرة من قسم البحث الجنائي فإن الدافع للقتل كان سرقة المال من المواطن الذي يعمل سمسارًا لبطاقات أرباب الأسر.

وأضاف قسم البحث، أن القاتل كان يرتب للجريمة منذ أيام، مؤكدًا أنه توافر لديه سبق الإصرار والترصد أما الطفل فهو ابن المواطن المقتول والذي كان ذاهبا مع والده.

