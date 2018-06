الهلال الأحمر يبحث آليات توفير الخدمات الصحية لأهالي درنة

المتوسط: عادل جمال الدين

عقد منسق برنامج القوافل الطبية التابع للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اجتماعًا مساء أمس الاثنين، مع إدارة الخدمات الصحية درنة لبحث آليات توفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وناقش الاجتماع، الذ عقد بمقر الهلال الأحمر بحسب الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، تعزيز التواصل والتنسيق لتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي درنة بالأماكن الأمنة داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى الاتفاق على تسيير قافلة طبية لمدينة درنة في الأيام القليلة القادمة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

