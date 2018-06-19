"مركز الحوار الانساني" يجمع الأطراف الليبية في مدينة فرانكفورت الالمانية

أعلن مركز الحوار الانساني عن تنظيم اجتماع تشاوري للأطراف الليبية يومي الخامس والسادس يونيو في مدينة فرانكفورت الالمانية.

وقال المركز في ايحاظ صحفي تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه صباح الثلاثاء إن الاجتماع يهدف الى تقارب الوجهات بين الفرقاء الليبيين من أجل وضع حد للحالة السياسية والاجتماعية التي افرزتها احداث 2001.

ووفق المركز ستنظم الاجتماعات تحت عنوان من اجل بناء عملية سياسية شاملة في ليبيا،وذلك بمشاركة لعديد من الاطراف الليبية الفاعلة في المشهد.

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