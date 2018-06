المتوسط: عادل جمال الدين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إصابة أحد موظفيها بإطلاق نار من قبل أحد المرتزقة الأفارقة التابعين لجماعة الجضران.

وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تعرض موظفين آخرين للسطو المسلح من قبل جماعة الجضران.

وكانت قد هاجمت مجموعة إبراهيم الجضران بالتعاون مع سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وبعض مرتزقة المعارضة التشادية الهلال النفطي للسيطرة على مينائي السدرة وراس لانوف لتمكينه من خزان ثروة ليبيا وإرباك الجيش الذي يخوض معركة تحرير درنة من الإرهاب.

The post «الوطنية للنفط» تعلن إصابة أحد موظفيها علي يد «جماعة الجضران» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية