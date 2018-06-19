سياسي ليبي: مخابرات أجنبية مدعومة بـ"مستفيدين بالداخل" وراء هجمات "الهلال النفطي"

وأضاف العلي، في تصريحات لـ”سبوتنيك” اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران، أن بعض الدول- بمعاونة أطراف في الداخل الليبي- غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الكبرى التي تشهدها منذ عدة سنوات مضت.

وتابع: “الشعب الليبي في الشرق والغرب والشمال والجنوب يدرك جيدا أن الاتفاق في فرنسا هو البداية الحقيقية للتوصل إلى تسوية صحيحة للأزمة في البلاد، ولكن هناك من يرون أن انتهاء الأزمة يحمل لهم خسائر كبيرة، لذلك تجد هؤلاء حريصون تماما على إفشال أي محاولة للاتفاق، والهجوم على الحقول والموانئ النفطية، يحمل أثر أيادي هؤلاء”.

ولفت السياسي الليبي إلى أن “البعض يلمحون إلى إمكانية تورط أجهزة مخابرات غربية وعربية في هذه الكارثة، وهذا أمر صحيح ويجب التصدي له بكل السبل، ولكن وقف هذه الأزمة سيكون أولا بقطع الأيدي التي تساعد هذه الدول على التدخل في الشؤون الداخلية الليبية لإفشال محاولات الحفاظ على الدولة وإنقاذها من براثن الأزمة التي تضربها منذ 7 سنوات”.

وطالب القيادي في مجلس القبائل الليبية، بضرورة تشكيل لجان تحقيق محايدة، تعمل على تحديد الجناة المتورطين في ضرب الحقول النفطية والموانئ الليبية، والتوصل إلى من يساعدونهم في الداخل، للضرب بقوة على أيدي كل من يحاول العبث بأمن الدولة الليبية، أو الارتداد على مكتسباتها الجديدة، وفي مقدمتها الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان البرلماني الليبي وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، شرق البلاد، طارق الجروشي، اتهم في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، مخابرات دول أجنبية بتدبير الهجمات التي وقعت على الموانئ النفطية الليبية مؤخرا، ملمحا إلى دور لقطر وتركيا وإيطاليا في تلك الهجمات.

وقال الجروشي، أمس الأحد: “الهجوم علىي الحقول والموانئ النفطية مخطط له من مخابرات دول لا تريد استقرار ليبيا”، مشيرا إلى أنه “من خلال متابعة الأحداث الفترة الماضية يتضح أن هناك دول غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الراهنة”.

وأوضح أن “تركيا وقطر غير راضيتين على الاتفاق، وكذلك الشبهات حول إيطاليا وعن دورها ووقوفها وراء الهجوم على منطقة الهلال النفطي”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”تشابك المصالح بين تلك الدول الذي جعل من التحرك على الأرض السبيل الوحيد لإفشال اتفاق باريس”.

وأدان مجلس النواب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، هجوما مسلحا على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد. وقال المجلس في بيان صحفي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، “إن مجلس النواب الليبي يدين الهجوم الإرهابي على منطقة الهـلال النفطي، الذي نفذته ما تسمى مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، وعصابات المدعو إبراهيم الجضران، وعصابات من المرتزقة، يوم الخميس 14 يونيو/ حزيران، في محاولة لضرب أمن واستقـرار المنطقـة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر موقعها الرسمي: “إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مينائي تصدير النفط في راس لانوف والسدرة”.