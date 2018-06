“العربية لحقوق الإنسان” تطالب مليشيات “الجضران” بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي

المتوسط: عادل جمال الدين

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانًا بشأن الأحداث الحاصلة بمنطقة الهلال النفطي شرق مدينة سرت، نتيجة الهجوم المسلح لقوات يقودها إبراهيم الجضران آمر حرس المنشأت النفطية بالمنطقة الوسطى سابقاً، والمطلوب من قبل النائب العام.

وأكدت المنظمة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنه وفقا للمصادر الميدانية، فإن عمليات الاقتتال الحاصلة بمنطقة الهلال النفطي في حقيقتها وجوهرها هي نزاع مسلح بين المؤسسة العسكرية الليبية وبين مليشيات الجضران متحالفة مع ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي، ومرتزقة من المعارضة التشادية.

وطالبت العربية لحقوق الإنسان، بالانسحاب الفوري و غير المشروط للمليشيات غير الشرعية والعصابات المتحالفة معه والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي.

وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته وتفعيل قراري مجلس الامن الدولي رقم ( 2174) ورقم ( 2259) واللذين ينصان على الملاحقة الجنائية لكل من يخطط أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأعربت المنظمة العربية، عن قلقها الشديد إزاء ما حدث ولا زال يحدث، و الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة.

