مدير أمن درنة يلتقي رؤساء فروع الأمن المركزي ويضمهم لخطة تأمين المدينة

المرج 19 يونيو 2018 (وال) عقد مدير أمن درنة ورئيس فرع الأمن المركزي بالمدينة العقيد فتحي عقيلة اجتماعا مساء الأثنين برؤساء فروع الأمن المركزي (المرج-الساحل –شحات –القبة –طبرق –أمساعد) لمناقشة ووضع خطة لمشاركة فروع الأمن المركزي لتأمين مدينة درنة، بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في المرج ووثقه مكتب الإعلام الأمني بالمدينة وضع الألية لسير عمل السرايا المكلفة من قبل الفروع بالمشاركة بالخطة الأمنية لتأمين المدينة، ولمساندة مديرية أمن درنة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة المساس بأمن مدينة درنة. (وال – المرج) ا م

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