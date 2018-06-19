المؤقتة ترد على بيان بعثة الأمم المتحدة حول حدوث انتهاكات في درنة

ندد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة “حاتم العريبي” ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيال مزاعم بانتهاكات في ملف حقوق الإنسان بمدينة درنة.

وقال “العريبي” إن البعثة لطالما دأبت على التشويش على الجيش الليبي في مواصلة حربه على المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن ضمن قائمته للإرهاب.

وأشار إلى أن جل المعلومات التي تحدثت عنها البعثة في السابق حول الانتهاكات في ملف حقوق الإنسان تبين عدم صدقها، وذلك لاعتماد البعثة في مصادرها على معلومات وتقارير مغلوطة ومفبركة تبثها جماعات الإرهاب وداعموها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان على أن أوامر وتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” سواء في بلاغاته المكتوبة او عبر خطابه الأخير تقتضي باحترام قواعد الاشتباك والحرب كما هي عادة الجيش والعمل على حماية المدنيين.

وأشار “العريبي” إلى تكليف القائد العام للجنة تضم مشائخ وأعيان المدينة ونشطائها للعمل مع غرفتي عمليات الكرامة ومجموعة عمليات عمر المختار باستلام المسلحين الذين قرروا تسليم أنفسهم ومعاملتهم معاملة حسنة بإشراف القضاء ومتابعة الهلال الأحمر الليبي.

وفيما نفى مزاعم النهب والانتقام، ابدى “العريبي” استغرابه من إغفال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمشاهد الفيديو التي بثها الجيش والتي تحوي لقطات لتوزيعه الأغذية والادوية وملابس العيد على الأطفال والأهالي في المدينة، وعمل الجيش على إنقاذ الأسر العالقة وفتح ممرات آمنة لهم للخروج من حصارهم الذي فرضته الجماعات الإرهابية التي حاولت اتخاذهم دروعا بشرية.

مؤكدا من جهته أن المؤسسة العسكرية منضبطة باعتراف الأمم المتحدة وأمينها العام إضافة لمجلس الأمن، لافتا إلى أنها تضم كافة أفراد الشعب الليبي بمن فيهم جنود وضباط وضباط صف مدينة درنة وأن هؤلاء لن يسمحوا بارتكاب انتهاكات تمس أهاليهم.

وفي ختام البيان تم التأكيد على الترحيب بأي لجان مستقلة تأتي للوقوف على قواعد الاشتباك التي لا تحترمها الجماعات الإرهابية، معربا عن أمله في أن تخصص البعثة بيانا حول المذابح والمجازر التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في درنة وغيرها من المدن في حق الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية